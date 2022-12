Das Ministerium gibt die Zahl fehlender Lehrer an den staatlichen Schulen mit rund 800 an. Laut der aktuellen Unterrichtsstatistik ist zuletzt jede zehnte Unterrichtsstunde in Thüringen ersatzlos ausgefallen. Grund sind erkrankte oder generell fehlende Fachlehrer. An den staatlichen Schulen in Thüringen sind gut 20.100 Lehrer beschäftigt, die knapp 220.000 Schüler unterrichten.