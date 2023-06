Trotzdem neue Lehrkräfte eingestellt wurden haben die Eltern der Friedrich-Solle-Regelschüler in Zeulenroda weiterhin Bedenken. Am Montagabend nutzen etwa 30 Eltern und Lehrer die Möglichkeit ihre Sorgen in einem Gespräch mit Bildungsminister Helmut Holter (Linke) zu äußern. Nach massiven Unterrichtsausfällen aufgrund der Coronapandemie und des Lehrermangels befürchten die Eltern, dass ihre Kinder im kommenden Schuljahr den Abschluss nicht bestehen könnten, wenn die vereinfachten Prüfungsregeln nicht mehr gelten. Holter betonte jedoch, dass nur der im Unterricht behandelte Stoff geprüft werde.

Maßnahmen gegen den Lehrermangel in Thüringen

Außerdem wies der Bildungsminister auf verschiedene Programme zur Gewinnung von Lehrkräften sowie finanzielle Unterstützung für Nachhilfestunden hin, die an der Solle-Schule stark genutzt wurden. Darüber hinaus gebe es derzeit Gespräche mit den Gewerkschaften, einen Antrag auf vorzeitigen Ruhestand mit neuen Angeboten an die Lehrer zu verschieben und somit einen späteren Beginn der Pension attraktiver zu gestalten. Jährlich gehen bis zu 1.000 Lehrkräfte in den Ruhestand, während die Schülerzahlen steigen. Die Eltern kritisierten, dass die neu eingestellten Lehrkräfte den akuten Mangel nicht beheben würden. Holter stellte daraufhin klar, dass in den kommenden Jahren weiterhin gegen den Lehrermangel angegangen werde.

Quereinsteiger als Hoffnungsträger

Insbesondere im ersten Schulhalbjahr fielen an der Solle-Schule über Monate hinweg bis zu 50 Wochenstunden Unterricht aus, da bis zu acht Lehrkräfte fehlten. Zuletzt wurden drei neue Lehrkräfte eingestellt, doch laut Schulleiterin Katrin Wenzel sind noch zwei weitere Stellen unbesetzt. Außerdem gebe es zwei Lehrkräfte, die nach langer Krankheit langsam wiedereingegliedert würden. Wenzel zufolge sei die aktuelle Situation entspannt, solange kein Lehrer ausfällt. Das Problem besteht darin, dass nach den nächsten Winterferien einige Lehrkräfte die Schule verlassen werden. Wenzel hofft desshalb wieder auf Quereinsteiger, mit denen sie bisher gute Erfahrungen gemacht hat. Aktuell besuchen rund 370 Schülerinnen und Schüler die Solle-Schule.

Gründe für den Lehrermangel

Wie in vielen anderen Bundesländern in Deutschland gibt es auch in Thüringen anhaltende Schwierigkeiten, genügend qualifizierte Lehrkräfte für die Schulen in ländlichen Gebieten zu gewinnen und langfristig zu halten. Dafür gibt es einige Gründe.

Ein Hauptgrund ist die demografische Entwicklung. Viele ländliche Regionen in Thüringen haben mit einem Bevölkerungsrückgang zu kämpfen, insbesondere mit einer Abnahme der schulpflichtigen Kinder. Gleichzeitig gehen jedoch auch viele erfahrene Lehrerinnen und Lehrer in den Ruhestand, was den Bedarf an Neueinstellungen erhöht.