Neu eingestellte Lehrer Von den im ersten Schulhalbjahr eingestellten Lehrkräften gingen 137 an Grundschulen und 159 an Regelschulen. An Thüringer Gymnasien wurden 138 neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt, an Gesamtschulen zehn und an Gemeinschaftsschulen 69. Auf Berufsbildende Schulen entfielen 89 Neueinstellungen und auf Förderschulen und den gemeinsamen Unterricht 37.