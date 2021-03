Nach den Mafia-Recherchen des MDR und der FAZ zum sogenannten FIDO-Verfahren in Thüringen haben die Fraktionen der Linken, SPD und Grünen am Mittwoch als Reaktion einen gemeinsamen Untersuchungsausschuss im Landtag beschlossen. Das teilten Sprecher der Fraktionen von Linken und Grünen mit. Mit den Stimmen der drei Parteien sei das erforderliche Quorum von einem Fünftel der Abgeordneten erreicht, hieß es in einer Pressemitteilung der Linken. Demnach könne der Landtag den Untersuchungsausschuss in seiner Sitzung vom 21. bis 23 April formal einsetzen.