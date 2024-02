Unbekannte Täter haben Scheiben von Wahlkreisbüros der SPD in Suhl zerstört. Wie die Polizei am Montag mitteilte, warfen sie am Sonntagabend Scheiben an beiden Gebäuden mit Steinen ein. Dabei handelt es sich um die Büros der Landtagsabgeordneten Diana Lehmann am Steinweg und des Bundestagsabgeordneten Frank Ullrich in der Kirchgasse.