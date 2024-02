In Thüringen hat es erneut Angriffe auf Parteibüros gegeben. So haben Unbekannte am Samstag die Scheiben von zwei Wahlkreisbüros in Suhl beschädigt. Laut Polizei wurden die Scheiben der Büros der Grünen und der Linken mit einem Stein eingeworfen. Der Schaden liegt bei rund 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bereits am Freitag wurde eine bislang unbekannte feste Substanz per Post an das Wahlkreisbüro der AfD in Nordhausen geschickt. Nach Angaben der Partei wird noch untersucht, um welche Substanz es sich handelt. Ein Mitarbeiter sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, das er Samstag wieder verlassen hat.