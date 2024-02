Nach einer Brandstiftung am Montagmorgen im Waltershäuser Ortsteil Schnepfenthal (Landkreis Gotha) ermittelt die Kriminalpolizei. Das sagte eine Sprecherin der Polizei Gotha. Dass der Anschlag politische Hintergründe habe, wollte sie noch nicht bestätigen. Die Ermittlungen liefen aber in alle Richtungen, hieß es.

Unbekannte hatten in der Nacht zu Montag das Haus eines SPD-Politikers und ein davor geparktes Auto in Brand gesetzt. Die Flammen beschädigten das Fahrzeug und den Eingangsbereich des Gebäudes. Den Schaden gab die Polizei mit rund 13.000 Euro an.