Ein Unbekannter hat in Marlishausen (Ilm-Kreis) ein Pony tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Laut den Ermittlern fand ein Stallmitarbeiter die 14-jährige Stute am Montagmittag gegen 14:30 Uhr leblos am Boden eines Stallauslaufes. Erste Untersuchungen der Veterinärmedizinerin des Landratsamtes ergaben, dass das Tier offenbar vorsätzlich tödlich am Kopf verletzt wurde. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN wurde das Tier durch einen Kopfschuss getötet.