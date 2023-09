Ulrich Neymeyr kann der AfD in seinem Bistum nur schwer aus dem Weg gehen. Denn er ist Bischof von Erfurt. In Thüringen kann sich laut Umfragen derzeit gut ein Drittel der Wählerinnen und Wähler vorstellen, das Kreuz bei der AfD zu machen.

Bildrechte: IMAGO / Moritz Schlenk

Deshalb setzt sich Neymeyr mit den Zielen der Partei auseinander. "Da haben wir ja schon allergrößte Bedenken, ich auch. Wer den Holocaust verharmlost, für den ist es nur ein kleiner Schritt zur Gutheißung des Holocaust. Von daher ist es nötig, sich schützend sich vor die Juden in unserem Land zu stellen, die hier bei uns schon so Grausames erlebt haben. Natürlich auch die Rede über die zu uns geflüchteten Menschen, die oft sehr menschenverachtend ist und nicht berücksichtigt, dass die Menschen aus einer bedrängten Situation geflohen sind."



Ist es also problematisch, wenn sich Menschen gleichzeitig in der AfD und der Kirche engagieren? Das hänge ganz von der Art ihrer Aufgaben ab, sagt Neymeyr. "Sympathisiert jemand mit den Zielen in der AfD? Ist er Mitglied in der Partei? Oder ist er gar Mandatsträger? Da würde ich jeweils schärfere Regeln ansetzen."