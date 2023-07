Und es wird wahrscheinlich noch schwieriger. Die Prognose in Sachen Kirchenaustritten ist düster. Das zeigt zumindest die sogenannte Freiburger Studie, an der Fabian Peters von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg mitgewirkt hat. Demnach wird sich die Zahl der Kirchenmitglieder bis 2060 nochmal halbieren. Mit der Auswirkung: "Dass sich die Kirchen 2060 nur noch in etwa die Hälfte von dem leisten können, was sie heute an Ausgaben tätigen", so Peters.