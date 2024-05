Seit 30 Jahren ist Thomas Müller aus Schönbrunn Landrat. Das Landratsamt in Hildburghausen kennt keinen anderen Chef. Weil Müller aus Altersgründen nicht mehr antreten darf, ändert sich das nun. Doch so richtig an den Ruhestand glauben, kann er offenbar nicht. "Es gibt keinen Plan B", sagt Müller in seinem Amtszimmer in der dritten Etage mit dem kleinen Balkon. Dort an der Fassade des Gebäudes landeten auch schon mal faule Eier. Besonders häufig während der Corona-Pandemie, als das Landratsamt immer neue Verfügungen des Bundes durchsetzen musste. Müller ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Es gab eine Anzeige bei der Polizei und das war es dann. Die Eierwerfer wurden nie ermittelt.

Einfach mal an die Ostsee

Wenn seine Amtszeit am 1. Juni 2024 endet, freut sich Müller auf wie er sagt "mehr Beinfreiheit". "Ich freu mich drauf, mit meiner Zeit machen zu können was ich will. Ich stell mir das so vor, dass ich Freitagfrüh am Kaffeetisch sitze und es ist schönes Wetter. Dann sag ich zu meiner Frau, komm lass uns an die Ostsee fahren". So etwas sei 30 Jahre nicht gegangen. "Immer haben andere über meine Zeit bestimmt, das hört dann auf."

Bildrechte: Thomas Müller

Aber so richtig los lassen kann Müller nicht. Körperlich und geistig fühlt er sich fit genug für den Job. Wenn es die Altersgrenze nicht gebe, würde er schon noch mal drüber nachdenken. Allerdings sehr intensiv. "Weil man ja dann die sechs Jahre durchziehen muss. Ich wäre dann 71. Und was meine Frau dazu sagen würde, sag ich jetzt lieber nicht", sagt Müller und der Schelm blitzt aus seinen Augen. Amtsmüde jedenfalls sei er nie gewesen. Auch wenn ihm das manche gerüchteweise nachgesagt hätten. "Vielleicht hat das noch mit der Corona-Pandemie zu tun. In dieser Zeit war ich immer hier, auch samstags oder sonntags. Nur es gab halt keine öffentlichen Termine."

Linienbusse auf dem Hof