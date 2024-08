Auf der zentral gelegenen Alfred-Hess-Straße in Erfurt hat die Polizei zahlreiche Verkehrssünder beim Ignorieren einer Sperrung erwischt. Wie die Erfurter Polizei mitteilte, missachteten am Mittwochmorgen in nur einer Stunde rund 100 Verkehrsteilnehmer ein Durchfahrtsverbot für alle außer Anlieger. Es seien Verwarngelder von insgesamt 5.000 Euro verhängt worden. In der Hess-Straße - einer Einbahnstraße - ist ab der Kreuzung Esbachstraße seit Wochenbeginn die Durchfahrt nur noch Anliegern gestattet.