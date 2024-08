Da zudem das Sperrschild mit Anlieger-Ausnahme zurückgesetzt aufgestellt wurde, könnten Autofahrer das Schild vermutlich erst nach dem Abbiegen oder während des Abbiegens erkennen. Sie müssten auf der Kreuzung oder in der Einbahnstraße rückwärts fahren, um das Verbot einzuhalten.

Die Polizei hatte vor wenigen Tagen innerhalb einer Stunde Verwarngelder in Höhe von rund 5.000 Euro verhängt. Mehr als 100 Verkehrsteilnehmer hatten das Durchfahrtsverbot in der Alfred-Hess-Straße für alle außer Anlieger missachtet. Die Betroffenen erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und jeweils ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro.