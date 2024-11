79 von 2.700 Auszubildenden der Industrie- und Handelskammer Erfurt haben in diesem Jahr ihre Prüfung mit der Bestnote "sehr gut" abgeschlossen und gehören damit zu den besten Azubis ihres Jahrgangs. Geehrt wurden junge Frauen und Männer in vielen kaufmännischen Berufen, Mechaniker, Mechatroniker, aber auch Modeschneider und Produktdesigner.

"Es ist sehr abwechslungsreich, man ist viel an der frischen Luft und es ist eine körperliche Arbeit, also man sitzt nicht nur den ganzen Tag im Büro", sagt Maaß. In den kommenden Jahren will Maaß ein Bauingenieurstudium machen und künftig als Bauleiter arbeiten. Geschäftsführer Stephan Sander will ihn dabei unterstützen.