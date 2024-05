Bis 2019 hatte Franziska Ritscher mit dem Thema Tod nichts zu tun. Dann starb ihr Opa. Um sich von ihm zu verabschieden, hatte die Familie eine Aufbahrung organisieren lassen. Der Raum war schön hergerichtet, der Opa sah aus, als würde er friedlich schlafen. Und Franziska Ritscher war "unfassbar beeindruckt", wie einfühlsam die Bestatter mit der trauernden Familie umgingen. "Es hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe: Das ist es, was ich machen möchte."

Inzwischen ist der Umgang mit den Verstorbenen für sie Alltag, es ist normal geworden. Und auch nur ein Teil des Berufes. Sie berät im Bestattungsinstitut Gotha Angehörige bei allem, was zu bedenken und zu organisieren ist. Sie ist im Kundendienst eingesetzt, im Bereitschaftsdienst eingeteilt, bei den Trauerfeiern dabei. Sie fühle mit, aber sie leide nicht mit, erzählt sie. Das sei in der Berufsschule so besprochen worden.

Für Franziska Ritscher ist Bestatterin ein sehr erfüllender und verantwortungsvoller Beruf. Sie kann Menschen "in den schwersten Situationen unterstützen, die man im Leben erlebt." Ihren Schritt in die Ausbildung bereut sie nicht und kann ihren Beruf auch empfehlen. Wichtig sei aber, dass man charakterstark sei und Beruf und Alltag trennen könne. "Wir erleben so viele Schicksale tagtäglich. Also es ist nicht immer nur die Omi, die eingeschlafen ist. Man hat auch Kinder dabei. Verkehrsunfälle, junge Menschen, die vielleicht krank waren. Man darf sich das nicht zu sehr zu Herzen nehmen. In der Berufsschule haben wir festgestellt: Man muss mitfühlen, aber nicht mitleiden."