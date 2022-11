Der Polizeibeamte ist aus Hessen angereist. Sein Zug sei an jenem Abend in Erfurt eingesetzt gewesen, sagt er im Zeugenstand. Es seien noch 200 bis 300 Menschen in Erfurt unterwegs gewesen, an einer Haltestelle sei es dann zu einer kleineren Auseinandersetzung gekommen, ein Mann hätte einen seiner Kollegen getreten und sei dann weggerannt.