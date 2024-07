Erfurt Bühnenbild-Aufbau für Domstufen-Festspiele beginnt

Auf dem Domplatz in Erfurt beginnt am Montag der Aufbau für die diesjährigen Domstufenfestspiele. In diesem Jahr wird das Musical "Anatevka" auf die 70 Domstufen gebracht. Es spielt im gleichnamigen ukrainischen Dorf und thematisiert die Judenverfolgung unter dem russischen Zaren.

Zentrales Element des Bühnenbildes sei dabei eine umgestoßene, acht Meter lange und begehbare Milchkanne, sagte der technische Direktor des Theaters, Christian Stark, MDR THÜRINGEN. Die Kanne wiegt ungefähr 1,5 Tonnen und soll am Dienstag per Kran auf die obersten Treppenstufen gehoben werden. Sie wird in Einzelteilen vom Theater Erfurt zum Domplatz gebracht und vor Ort zusammengebaut.

Das Bühnenbild sei eine ganz besondere Herausforderung, sagte Bühnenbildner Leif Erik Heine MDR THÜRINGEN. Die vergossene Milch symbolisiere, dass dem Milchmann Tevje nicht nur sein Einkommen dahin fließe, sondern, dass auch seine jüdische Gemeinschaft in großer Gefahr sei und immer wieder zerstört werde.

Er baue deshalb auch kein jüdisches, kleines Städtchen auf, sondern große Bilder, so Heine. Dafür verwendet er überdimensionale Holzsplitter, die für die Häuser, Zelte und Scheunen der jüdischen Gemeinschaft stehen sollen. Die Holzsplitter können verschoben werden, um immer wieder neue Bilder entstehen zu lassen. Aufgebaut wird auch eine sechseinhalb Meter große Drehscheibe, auf der der Ort "Anatevka" und Tevjes Haus stehen werden.

Premiere hat das Musical am 2. August. Geplant sind insgesamt 20 Vorstellungen. Von den knapp 40.000 Tickets sind laut Webseite des Erfurter Theaters bereits über 31.000 verkauft.

In den nächsten Jahren muss das Theater mehr Miete für die Nutzung der Domstufen an die katholische Kirche bezahlen. Domkapitel und Theater haben sich auf eine stufenweise Anhebung geeinigt, teilte Weihbischof Reinhard Hauke MDR THÜRINGEN mit. Zur Höhe der Miete wollte er keine Angaben machen. Sie sei im Vergleich zu den gestiegenen Kartenpreisen für die Domstufenfestspiele aber sehr moderat, so Hauke. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Der Vertrag zwischen Bistum und Theater für die Domstufennutzung war nach 20 Jahren 2022 ausgelaufen. Im Vorjahr wurde er um ein Jahr verlängert und nun für vier Jahre neu ausgehandelt. Beide Parteien wollten nach Haukes Angaben eine kürzere Laufzeit.

Das Theater nutzt seit über 30 Jahren die Domstufen und den Domberg für die jährlichen Festspiele. Da die Domstufen dem Domkapitel gehören, braucht es einen Nutzungsvertrag.

Mitspracherecht bei Bühnenbildern

Die aufgeführten Stücke inklusive Bühnenbild werden laut Hauke vorher mit dem Domkapitel besprochen. Bis zur Hauptprobe habe die Kirche die Möglichkeit sich Änderungen zu wünschen. Bei "Faust's Verdammnis" sorgten im Vorjahr überdimensionale Penisattrappen in der Szene vor Auerbachs Keller für Verstimmung. Nach Protest der Kirche wurden die Requisiten nicht mehr eingesetzt. Sie hätten in der Oper aber auch keine entscheidende Rolle gespielt, räumte das Theater die schnelle Reaktion ein.