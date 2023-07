Bei den aktuellen Domstufen-Festspielen in Erfurt bleiben die bisher genutzten Penis-Attrappen ab sofort in der Garderobe. Die Ausstattung einer Szene von "Fausts Verdammnis" sei auf Bitten von Weihbischof Reinhard Hauke entschärft worden, sagte eine Theatersprecherin.

Vor der imposanten Kulisse des Erfurter Doms bietet das Ensemble des Theaters Erfurt in "Fausts Verdammnis" eine Aufführung mit vielen Chorszenen, mit Tänzern und Akrobaten. Bildrechte: MDR

Konkret ging es um eine Szene in Auerbachs Keller, in der mehrere Darsteller überdimensionierte Kunst-Penisse trugen. Nach Rücksprache mit der Theaterleitung und der Regie sei diese Szene verändert worden und die Penis-Attrappen werden nicht mehr umgeschnallt.

Der Weihbischof habe die Premiere am vergangenen Freitag besucht und vor allem die Stimmen und Chöre gelobt, hieß es aus dem Bistum Erfurt. Da sich die Frauen im Publikum um ihn herum wegen der besagten Kostüme irritiert gezeigt hätten und er keinen Mehrwert in dem Ausstattungsdetail für das Stück habe erkennen können, habe er sich an den Generalintendanten Guy Montavon gewandt. Auch habe er das Kostümdetail gerade vor dem Hintergrund des Doms und der Severikirche als unpassend empfunden.