In Jena E-Roller besonders gefragt

Eine Anfrage bei unterschiedlichen Roller-Verleihern wird unterschiedlich ausführlich beantwortet. Planen sie, in Thüringen zu bleiben oder in den Freistaat zu kommen? Wie läuft es? Wo klemmt es? Der Anbieter "Tier", der in Erfurt und Jena Roller verleiht, antwortet ausführlich und kann sich vorstellen, auch in anderen Städten und Kommunen noch Roller aufzustellen. Konkret sind die Pläne noch nicht. In Erfurt und Jena scheint es aber gut zu laufen - in Jena noch besser als in Erfurt.

Ein Unternehmenssprecher teilte mit, dass in Erfurt seit Mai 2022 rund 150 E-Scooter im Stadtgebiet verteilt wurden. "Wir sind sehr zufrieden mit den Nutzungszahlen in den ersten fünf Monaten und sehen ein großes Interesse und Nachfrage nach nachhaltiger Mikromobilität in Erfurt. Unser E-Scooter-Service wird von den Einwohnern sehr gut angenommen. Seit dem Start in Erfurt konnten wir bereits 20.400 Fahrten mit unseren E-Scootern verzeichnen. Bislang gab es nur wenige Beschwerden und auch keine nennenswerten Probleme in der Stadt." In Jena ist der Anbieter "Tier" besonders mit den Nutzungszahlen zufrieden. Bildrechte: dpa

In Jena war "Tier" im Mai 2022 mit 100 Scootern gestartet und hat inzwischen auf 250 Roller aufgestockt. Damit wurden rund 206.000 Fahrten gebucht. "Generell sind wir mit der Nutzung unserer E-Scooter in Jena sehr zufrieden. Von Anfang an ist das Interesse und die Nachfrage für klimaneutrale Mikromobilität in Jena sehr groß und wir sehen, dass der Bedarf an individuellen Mobilitätsoptionen weiter wächst. Wir würden gerne weiter in den Osten von Jena expandieren, da wir dort großes Potenzial sehen und den Menschen in den Randbezirken der Stadt auch Zugang zu Mikromobilität ermöglichen wollen", heißt es bei "Tier". Ein E-Scooter-Angebot jenseits des Zentrums könne die Anbindung an Bus und Bahn verbessern und zu einer Entspannung der Verkehrssituation beitragen, wenn das Auto öfter stehengelassen wird.