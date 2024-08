Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Erfurt haben einen bewaffneten Mann in ihrem Keller überwältigt und der Polizei übergeben. Der Mann habe sich in das Haus geschlichen, als ein Bewohner die Haustür geöffnet und das Haus verlassen habe, ohne die Tür wieder zu schließen, teilte die Polizei mit.

Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Mann ein Messer in der Hosentasche gefunden, außerdem fanden die Beamten in seinem Rucksack Werkzeuge und ein aufgebrochenes Fahrradschloss. Trotz fehlender Papiere konnte die Polizei die Identität des Mannes ermitteln. Gegen ihn wird bereits in mehreren anderen Fällen ermittelt. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang, beim Verlassen von Häusern stets abzuwarten, bis die Tür komplett geschlossen ist.