In der Küche sei es dann zum Gerangel gekommen, als der Einbrecher seine Beute verteidigen wollte und ein Messer hervorholte. Loup wird verletzt, als er den Mann entwaffnen will. Eine Sehne an der linken Hand wird fast komplett durchtrennt und muss später operiert werden. Irgendwann habe der Eindringling am Boden unter dem Tisch gelegen, so Loup.