Ausgelaufenes Motorenöl hat am Samstag in Erfurt erheblich den Straßenverkehr beeinträchtigt. Ein Reisebus hatte auf der Strecke von Waltersleben bis zum Erfurter Hauptbahnhof eine mehrere Kilometer lange Ölspur erzeugt. In der Folge hat mutmaßlich ein Autofahrer auf der B4 auf dem Schmierfilm die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und landete im Straßengraben. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

