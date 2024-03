Mehr als 250 Verbände, Institutionen und Gemeinschaften präsentieren sich während des Katholikentags an den zentralen Innenstadtplätzen in Erfurt:

Geöffnet sind die Stände am 30. Mai von 11 Uhr bis 19 Uhr, am 31. Mai von 10:30 Uhr bis 19 Uhr und am 1. Juni von 10:30 Uhr bis 18 Uhr.