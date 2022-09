Die Messe soll die Menschen aufklären - wo kommen die Lebensmittel her? Und auch sensibilisieren für die Arbeit der Landwirte und die hohen Standards der regionalen Produktion. Schäfermeister Gerd Steuding fasst es zusammen: "Wir wollen zeigen, was wir in Thüringen für ein tolle Produktion haben. Ich brauche kein australisches Lammfleisch mit australischen Kartoffeln und chilenischem Wein - das alles produzieren wir hier in toller Qualität in Thüringen". Und dass die Thüringer Produkte tatsächlich so gut sind, kann man bei den Grünen Tagen selbst schmecken.