Es sind die Spenden seiner Firma und die anderer Vietnamesen in Deutschland und Vietnam sowie die Beiträge der circa 200 Mitglieder des Kulturvereins, die den Verein und den Umbau der alten Schule in einen buddhistischen Tempel finanzieren. Insgesamt werden es am Ende fast zwei Millionen Euro sein, die der Verein für alles kalkuliert.

Offener Tempel für alle

Binh Hoang erklärt, dass die Pagode sowohl Gebets- als auch kultureller Begegnungsort werden soll. So solle der neue Tempel auch den Zusammenhalt und die Solidarität in der Gesellschaft fördern und offen für alle sein, die den buddhistischen Glauben kennenlernen und leben wollen. Wenn die Pagode fertig ist, will der Verein beim zuständigen Komitee in Vietnam einen Antrag stellen, so Binh Hoang, damit immer ein ausgebildeter Mönch in Gispersleben vor Ort ist, um die Betenden anzuleiten.

Am Ostersonntag waren nicht nur Vertreter der Kommunalpolitik und dem Ausländerbeirat Erfurt, sondern auch eine Delegation aus Vietnam vor Ort. Bildrechte: MDR/ Boris Hajduković

Gleichzeitig, so erhofft es sich Binh, solle die Pagode eine Attraktion für Touristen werden. Neben Ausflügen zur Krämerbrücke und dem Dom, könnte die Stadt mit einer von wenigen buddhistischen Pagoden in ganz Deutschland locken.

Alte Schule bekommt neues Dach

Vor dem Gebäude der ehemaligen Schule lehnt ein Plakat - darauf ist zu erkennen, wie der buddhistische Tempel bald aussehen soll. "Die Eingänge sollen neugestaltet werden und auf das alte Schuldach wollen wir ein Dach setzen, wie es typisch bei buddhistischen Tempeln in Vietnam ist. Darunter sollen in einem Gebetsraum bis zu 300 Menschen Platz finden können," beschreibt Herr Binh die Entwürfe.

Auf dem Bauplan vor dem Gebäude lässt sich das geplante neue Dach bereist erkennen. Bildrechte: MDR/ David Straub

Zu verdanken sei es vor allem der lokalen Politik, insbesondere Ortsteilbürgermeisterin Anita Pietsch, dass der Verein die alte Schule von Gispersleben kaufen konnte, meint Binh Hoang. "Ohne sie hätte das nicht geklappt, es ist ein super Grundstück und wir sind froh, dass wir die 1.800 Quadratmeter bekommen haben."

Dass sich der Verein hier so einbringt, ist eine gute Sache für unser Dorf. Anita Pietsch Stadtteilbürgermeisterin (CDU) in Gispersleben

Nicht jedes Dorf habe eine solche Pagode zu bieten, sagt Anita Pietsch. Sie pflege schon lange Kontakt zur buddhistischen Gemeinde in Gispersleben und sei von Anfang an auch in die Planung mit eingebunden gewesen. Sie freue sich, erzählt die Bürgermeisterin, dass im 4.000-Einwohner Dorf nun bald ein für alle offener buddhistischer Tempel stehen wird und sich "die Vereinsmitglieder auch so aktiv einbringen. Das Fest am Ostersonntag war schon eine Wahnsinnssache" und die vielen hochangesiedelten Mönche aus Vietnam hätten dem Projekt und der Veranstaltung Gewicht verschafft.

Oberbürgermeister Andreas Bausewein und Stadteilbürgermeisterin Anita Pietsch feiern am Ostersonntag in Gispersleben mit der Vereinsvorsitzenden Huyen Tischler. Bildrechte: MDR/ Boris Hajduković

Keine Furcht vor Anfeindungen

In der Vergangenheit haben kleinere Religionsgemeinschaften in Erfurt wie die Ahmadiyya-Gemeinde in Marbach auch schlechte Erfahrungen mit Anfeindungen und Rassismus gemacht, wenn es um den Bau von eigenen Stätten ging. In Gispersleben habe der Kulturverein aber bisher weitgehend gute Erfahrungen gemacht, sagt Binh Hoang: "Manchmal gibt es Menschen, die schimpfen, aber die meisten sind begeistert von unserem Projekt. Wir machen hier ja nichts Falsches, sondern wollen dazu beitragen, dass Erfurt ein zusätzliches kulturelles Programm hat."