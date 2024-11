Was sollte man denn eigentlich konkret in so einem Kurs lernen?

Wichtig ist, dass wir dort über die neueste Forschungslage reden. Viel ist zum Beispiel überholt - das Rudelkonzept zum Beispiel. Also die landläufige Meinung, dass Hunde in Rudeln leben und sich deshalb eine Hierarchie bildet. Das ist Quatsch und hat sich in der Beobachtung freilebender Hunde herausgestellt. Wir reden stattdessen von sozialen Gruppen: Von Hierarchie haben Hunde relativ wenig Ahnung. Menschen können sowieso nicht dazugehören. Wir sind eine völlig andere Art. Also, Hunde wissen nicht, dass wir Menschen sind - sie wissen aber, dass wir keine Hunde sind.

Ich fände es wichtig, dass dafür Experten zusammenkommen, die einen Kanon von Inhalten erarbeiten - zu den Themen Verhaltensbiologie, Verhaltensauffälligkeiten, zu Kommunikation und Ausdrucksverhalten. Und ganz wichtig: zum Thema Bedürfnisse. Auch ein Hund hat Bedürfnisse. Und dass man das auch verbindet im Kurs mit einem praktischen Teil. Also Theorie und dann aber sofort in die Praxis übersetzen und Erfahrungen machen.

Jetzt habe ich den Erfurter CDU-Stadtrat Michael Panse im Kopf, der sagt: Wenn wir als Bonus für den Hundeführerschein ein Jahr Hundesteuer streichen und das hochrechnen, dann können wir uns als Stadt das nicht leisten. Also das Argument, dass uns das zu viel kostet.

Ja, klar kostet es. Aber die Frage ist, wie hoch der Nutzen ist. Also ob das nicht vielleicht auch der Stadt zugutekommt, wenn ich Menschen habe, die verantwortungsvoll mit den Hunden umgehen. Wenn es den Hunden gut geht und sie sich weniger auffällig verhalten.

Wenn ich einen Hund habe, nimmt er auch am sozialen Leben teil - mit allen Vor- und Nachteilen. Emanuel Beer

Vielleicht haben die Ordnungsämter weniger zu tun, die Veterinärämter - wir bräuchten weniger Wesenstests oder Sachkundeprüfungen. Ich finde es auch schwierig zu sagen: Wir haben ziemlich viele Hunde, aber das soll nichts kosten. Die Leute haben so viel Geld für alles Mögliche. Auch wenn ich den Führerschein mache, kostet er Geld - weil ich Auto fahren will. Und wenn ich einen Hund habe, nimmt er auch am sozialen Leben teil - mit allen Vor- und Nachteilen. Ich finde, das sollte auch etwas wert sein. Der Hund kostet im Laufe des Lebens ja auch Geld, und das fängt an der Stelle schon an.

Viele haben wahrscheinlich die Meldungen aus der Pandemie-Zeit im Kopf, als sich viele ein Tier angeschafft haben. Haben Sie über die vergangenen Jahre vermehrt Verwahrlosungen beobachtet - oder mehr aggressive Tiere?

Das will ich so pauschal nicht sagen. In der Corona-Zeit war es natürlich so, dass sich viele Menschen einen Hund angeschafft haben. Man hatte zu Hause viel Zeit und es wurde schwierig, als ich das Leben wieder normalisiert hat. Vor allem für die Hunde.

Ich würde sagen, dass es durchaus zu Problemen bei den Hunden geführt hat. Die Bedürfnisse des Hundes werden nicht mehr so erfüllt, und daraufhin kommt es beim Hund zu einem Ungleichgewicht. Zu mehr Stress, Angst oder aggressivem Verhalten.

Über ein Thema möchte ich noch mit Ihnen reden: Es gibt immer wieder Züchtungen, unter denen die Tiere eigentlich leiden. Sind bestimmte Hundezüchtungen Faktoren, die aggressives Verhalten bei den Tieren begünstigen?

Also, Aggression ist erstmal, wie gesagt, völlig normal. Es spielen verschiedene Faktoren - genetisch gesehen - dort rein. Das ist natürlich ein bisschen rassespezifisch. Aber es kann natürlich immer auftreten: Ein Chihuahua beißt genauso wie ein Pitbull…

Nur beißt der Pitbull ein bisschen anders…

Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das auftritt, kann man jetzt nicht nur auf die Rasse herunterbrechen. Das wäre zu einfach. Da rollen sich jedem Genetiker die Fußnägel hoch.

Dort, wo der Mensch eingreift, ist der Hund erstmal schlechter an seine Umwelt angepasst. Emanuel Beer

Grundsätzlich ist Zucht aber natürlich schwierig, weil es Einfluss auf das Wohlbefinden des Hundes haben kann. Wir haben viele Hunde, die keine Luft kriegen, die nicht richtig kommunizieren können, weil sie keine Rute mehr haben. Oder weil sie irgendwie kein Fell haben. Das treibt ganz absurde Blüten. Dort, wo der Mensch eingreift, ist der Hund erstmal schlechter an seine Umwelt angepasst, weil wir das so machen, wie wir wollen.

Sie sind auch als Sachverständiger für gefährliche Hunde des Freistaats Thüringen berufen worden. Was macht denn so ein Sachverständiger für gefährliche Hunde?

Das ist ganz pragmatisch: Wenn ein Hund verhaltensauffällig geworden ist, dann kann die Behörde einen Wesenstest anordnen. Das heißt, der Hund wird in verschiedenen Situationen getestet. Wie reagiert er in verschiedenen Szenarien? Und es kann auch eine Sachkundeprüfung des Halters angeordnet werden. Der muss dann bestimmte Fragen beantworten und das Wissen wird geprüft. Das muss jemand abnehmen, der geschult ist und der das einschätzen und die Beurteilung an das zuständige Amt weiterleiten kann.

Zum Abschluss noch: Was wünschen Sie sich für den Umgang zwischen Mensch und Hund für die Zukunft?

Ich wünsche mir einen verantwortungsvollen Umgang. Und dass die Menschen ihren Hunden mehr zuhören und ihr Verhalten weniger bewerten. Sondern versuchen, das als eine sehr gewinnbringende Gemeinschaft zu sehen. Und so ein "Kompetenzkurs Hund" wäre für mich da ein guter Anfang.