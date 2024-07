Thüringens Justizministerin Doreen Denstädt (Grüne) hat auf Kritik an der gescheiterten Chefposten-Besetzung bei der Staatsanwaltschaft Erfurt reagiert. Die Grünen-Politikerin sagte, es gebe "keinen Skandal". Das Ministerium habe intensiv nach dem am besten geeigneten Bewerber gesucht.

Wie am Freitag bekannt wurde, monierte das Gericht bei der Auswahl des von Denstädt bevorzugten Kandidaten Rechtsfehler. Das Ministerium habe die Ergebnisse der vorangegangenen Beurteilungen, unter anderem der Thüringer Generalstaatsanwaltschaft, nicht ausreichend beachtet, so das Gericht. Der unterlegene Bewerber sei fachlich "leicht besser" bewertet worden. Außerdem hätte das Ministerium keine Auswahlgespräche mit den Bewerbern führen dürfen. Deshalb muss das Auswahlverfahren noch einmal in Gang gebracht werden.