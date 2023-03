In der Straße Am Herrenberg in Erfurt ist am Donnerstagmittag ein 90-jähriger Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte eine 83 Jahre alte Autofahrerin, die von der Hauptstraße nach Niedernissa abbiegen wollte, einen entgegenkommenden Lkw übersehen. Der Laster krachte in die Beifahrerseite. Dort saß der 90 Jahre alte Ehemann der Fahrerin.