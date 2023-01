In Erfurt-Stotternheim ist eine Fußgängerin von einem Regionalzug tödlich verletzt worden. Ein Sprecher der Polizei sagte am Sonntag, die Frau sei am Bahnübergang in der Schwanseer Straße von einem aus Sömmerda kommenden Regionalzug erfasst worden. Der Lokführer habe noch eine Notbremsung gemacht, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Notfallmediziner hätten erfolglos versucht die Frau zu reanimieren. Ihre Identität konnte zunächst nicht geklärt werden, da sie keine Papiere bei sich trug.