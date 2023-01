Bei einem Unfall im Erfurter Vorort Alach sind am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann am Mittwochnachmittag in einer Tempo-30-Zone zunächst nach links von der Fahrbahn ab, prallte danach auf der Gegenseite in eine leere Bushaltestelle und riss sie teilweise um.