Die seit Dienstag verschwundene WDR-Maus ist am Donnerstagnachmittag in Erfurt aufgetaucht. Die Figur, bekannt aus der "Sendung mit der Maus", war von Mitgliedern der Organisation Campact "entführt" worden. Diese bekannten sich auf ihrem Instagram-Kanal zu der Tat. Mit der Aktion soll gegen geplante Kürzungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk protestiert werden.

Nach dem Verschwinden war die Maus in verschiedenen Städten aufgetaucht, unter anderem am ZDF-Standort Mainz und in Magdeburg. Bei der Aktion in Erfurt sprachen die Campact-Mitglieder auch mit Thüringens geschäftsführendem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow.