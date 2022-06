Das Aus für die A-Klasse von Mercedes wird sich wohl nicht negativ auf das Motorenwerk MDC Power in Kölleda (Landkreis Sömmerda) auswirken. Eine Sprecherin des Unternehmens sagte, in Kölleda gebe es wegen der Ankündigung "keine große Aufregung". Das Motorenwerk sei "nicht überrascht", dass Mercedes die A- und B-Klasse bis 2025 auslaufen lassen will.