Polizeieinsatz Sechs Verletzte in Sömmerdaer Gemeinschaftsunterkunft

In einer Flüchtlingsunterkunft in Sömmerda sind am Sonntagabend sechs Bewohner verletzt worden, darunter zwei Kleinkinder. Zuvor gab es laut Polizei einen Angriff auf den Sicherheitsdienst.