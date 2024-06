Beim Lindenblütenfest in Walschleben im Landkreis Sömmerda haben mutmaßlich mehrere Gäste ausländerfeindliche Parolen gesungen. Die Polizei war eigenen Angaben zufolge am späten Freitagabend gerufen worden. Die Beamten hätten Anzeigen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Insgesamt seien zu dem Zeitpunkt etwa 500 Besucher beim Lindenblütenfest gewesen. Für die Musik sorgte unter anderem der Geraer Social-Media-Star Star "Dr. Emkus". Via Instagram teilte er nach dem Abend mit, er habe als DJ beim Lindenblütenfest Musik aufgelegt und auch "L'Amour toujours" gespielt. Er bezeichnet es als "unendlich traurig", dass so ein schönes Lied so in Verruf geraten sei und "sowas dabei heraus kommt, wenn man es spielt".