Eigentlich seien die Abläufe ziemlich journalistisch, bestätigt auch Präsident Reiner Holznagel. Man bekommt Hinweise von außerhalb, recherchiert die Hintergründe, bittet die betroffenen Verwaltungen um Stellungnahmen. Am Ende trifft man eine Entscheidung, ob die Geschichte "rund" und "stark" genug ist, um es ins Buch zu schaffen.

Im Fall Weimar ist bei vielen hängengeblieben, dass die Fahrradabstellmöglichkeit am Rathaus Kosten in Höhe von 260.000 Euro verursacht hat. Dem sei nicht so, sagt die Stadt und verweist auf die Außenanlagen des Rathaushofes, die mit diesem Geld bei der denkmalgerechten Gesamtsanierung des Gebäudes mitgestaltet wurden.