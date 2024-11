Lena Kapura arbeitet vor allem in der Weimarer Schwungfabrik. In dem Zentrum für soziokulturelle Projekte bringt sie Kindern und Jugendlichen das Tanzen bei. Auch bei Musikprojekten wirkt sie mit. Zum Talentcampus im Sommer gab es auch einen Beatbox-Workshop und es konnten Kostüme gestaltet werden. Deutschlandweit ist sie mit ihren Kindergruppen auf Hip-Hop- und Breakdance-Workshops unterwegs. "Ich will unsere Kids mit den anderen vernetzen. Und ich will ihnen zeigen, dass nicht alle Kinder wohlbehütet sind", sagt Kapura.

Dabei hatte Lena Kapura selbst keinen leichten Start. Als sie vor rund 13 Jahren vom Balkan nach Deutschland kam, wurde ihr Uni-Abschluss nicht anerkannt. Jahrelang musste sie kämpfen und Papierkriege aushalten, berichtet sie. Inzwischen ist sie als Sozialarbeiterin im Sozialraumteam Weimar-West angestellt. "Ich bin meinem Team, den ganzen Kollegen so dankbar. Ohne sie wäre ich längst nicht da, wo ich jetzt bin", sagt Kapura. "Sandra Platt, Daniela Kloss, Michael Curtius, ..." - am liebsten würde sie alle aufzählen. "Den Preis haben sie alle verdient", sagt sie.

Der Weimarer Kinderrechtspreis wird einmal im Jahr verliehen - in diesem Jahr zum 29. Mal. Er geht an Personen oder Gruppen, die sich in besonderem Maße für die Rechte und das Wohl von Kindern und Jugendlichen in Weimar einsetzen und mit ihm verbunden ist eine Preisskulptur. In diesem Jahr wurde die von Kindern der Ferienwerkstatt im Kreativraum der Schwungfabrik gestaltet.