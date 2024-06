Wenige Tage vor der Stichwahl der neuen Ortsteilbürgermeisterin in Legefeld/Holzdorf gibt es Kritik am Oberbürgermeister der Stadt Weimar, Peter Kleine (pl). Der unterstützt offenbar die Kandidatur von Martina Schenk, die für das Bürgerbündnis Weimarwerk antritt. Auf Flyern und in sozialen Netzwerken ist Kleine gemeinsam mit Schenk zu sehen und spricht als Privatperson eine Wahlempfehlung aus.

In einem offenen Brief beschwert sich nun die Familie der Gegenkandidatin Petra Seidel und wirft dem OB eine Verletzung seiner Neutralitätspflicht vor. Thomas Haubold von der Kommunalaufsicht im Weimarer Land verweist auf Anfrage von MDR THÜRINGEN darauf, dass die Neutralitätspflicht vor allem dann gilt, wenn sich eine Person in ihrer Funktion als Amtsträger, nicht als Privatperson äußert - beispielsweise in einem Beitrag im Amtsblatt.