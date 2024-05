Die Kulturstadt Weimar liegt in Mittelthüringen. Auf einer Fläche von 85 km² leben hier circa 66.000 Menschen. Durch Künstler wie Bach, Schiller und Goethe wurde Weimar schon im 18. Jahrhundert zum Mittelpunkt der deutschen Kulturgeschichte. Doch auch politisch war Weimar bedeutsam: 1919 tagte hier die Nationalversammlung und verabschiedete die erste demokratische Verfassung Deutschlands, die bis 1933 die Grundlage der Weimarer Republik bildete. In der Gedenkstätte Buchenwald auf dem Ettersberg wird die Erinnerung an das NS-Konzentrationslager (1937 bis 1945) und an das sowjetische Speziallager Nr. 2 (1945 bis 1950) wach gehalten. Die Stadt hat zwei Hochschulen mit rund 4.700 Studierenden.