Derzeit wird untersucht, ob der ständige Bakterienstrom, der aus dem Mund über das beschädigte Zahnfleisch auch alle anderen Erkrankungen und ihre Heilung negativ beeinflusst. Für Dr. Panzner ist das logisch: "Wenn man die gesamte Oberfläche aller Zahnwurzeln ausbreitet, ergibt das eine Fläche, die so groß ist wie die Haut am Oberarm. Und wenn so ein großer Bereich entzündet ist, fehlt natürlich der Schutz. Dadurch können alle möglichen Bakterien aus der Mundhöhle in ihren Körper eindringen. Damit verursacht jede Parodontitis eine Mini-Blutvergiftung. Und dagegen muss der Körper dann ständig ankämpfen."