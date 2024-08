Für die Generalsanierung des Deutschen Nationaltheaters in Weimar sind drei Planungsentwürfe in der engeren Auswahl. Wie die Stadt Weimar und das DNT am Samstag mitteilten, hat sich das Preisgericht des Planungswettbewerbs vorerst für mehrere Siegerentwürfe entschieden. Alle Arbeiten hätten großes Potenzial aber auch noch einige Schwachstellen, so der Juryvorsitzende Jan Hinnerk Meyer. Die Entwürfe werden nun von den jeweiligen Planungsbüros überarbeitet und Mitte Oktober ein weiteres Mal begutachtet. Bildrechte: MDR/Sophie Hartmann

Schlichter Anbau hinter dem Bühnenturm

Auf den Auftrag hofft zum einen das Büro "kister scheithauer gross architekten" aus Leipzig. Der Entwurf sieht einen schlichten Anbau hinter dem Bühnenturm sowie den Bau eines neuen Untergeschosses mit mehreren Lagerhallen vor. Noch unklar sei, wie sich der Eingriff auf die Statik des Gebäudes auswirke.

Kaum Eingriffe in den baulichen Bestand

Der Entwurf des Berliner Architekturbüros "Studio Qwertz" wird dafür gelobt, am wenigsten in den baulichen Bestand des Gebäudes einzugreifen. Jedoch fehle es in diesem Ansatz an Lagerfläche für den Theaterbetrieb. Bildrechte: MDR/Sophie Hartmann

Gläserner Dachaufbau

Ebenfalls in der letzten Runde ist der Entwurf von "RKW Architektur+". Das Büro mit Standort in Leipzig plant den Bau eines gläsernen Dachaufbaus, den die Jury jedoch als zu teuer einschätzt. Die drei Siegerentwürfe sind vom 13. bis 22. September in der Schwanseestraße 17 in Weimar ausgestellt.

Für die Generalsanierung des Weimarer Theaters sind 167 Millionen Euro vorgesehen. Das Gebäude soll modernisiert und barrierefrei umgebaut werden. Bauherrin ist die Stadt Weimar. Voraussichtlich Ende 2027 soll die Sanierung starten und bis 2032 abgeschlossen sein.