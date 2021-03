Mitte März waren Vertreter des Bundes der Freien Waldorfschulen (BdFWS) nach Weimar gekommen, um sich vor Ort ein Bild davon zu machen, wie es in der Waldorfschule Weimar vorangeht mit der Aufarbeitung der Gewaltvorwürfe und der ungelösten innerschulischen Konflikte. Informationen darüber, wer an diesen Gesprächen teilgenommen hat und wie sie verlaufen sind, gab es zunächst nicht. Am Dienstag erklärten jetzt Eva Wörner und Henning Kullak-Ublick vom Vorstand des BdFWS, man habe gemeinsam einen "mehrteiligen Maßnahmenkatalog" vereinbart.