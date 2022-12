Alex aus Weimar beispielsweise ist 14 Jahre alt und hat jedes Jahr mit Oma Plätzchen gebacken im Advent. Allerdings als Enkeltochter. Dass Alex jetzt kein Mädchen mehr ist, damit kommt Oma überhaupt nicht klar. "Wenn du kein Mädchen mehr bist, bist du ja auch nicht mehr meine Enkeltochter. Dann können wir keinen Kontakt mehr haben", soll die Großmutter gesagt haben. Für Alex war das sehr schwer, erwartet man doch in der Familie zuerst Verständnis und bedingungslose Liebe.

Kein sicherer Hafen in der Familie

Zum Teil werden queere Menschen nicht nur nicht akzeptiert, sondern erfahren Diskriminierung in der eigenen Familie in Bezug auf ihre geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung oder Beziehungsform, erzählt Theresa Ertel. "Das kann sogar so weit gehen, dass von Eltern, Geschwistern oder anderen Familienmitgliedern psychische sowie physische Gewalt ausgeht und die queeren Menschen dort nicht sicher sind." Bereits das Verwenden falscher Pronomen oder des Deadnamens - also des alten, abgelegten Namens - können belastend sein und so die Familienzeit zur großen Herausforderung machen. Gerade zu Weihnachten wünscht man sich Liebe und Zuwendung von der Familie. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Weihnachten in Wahlfamilie

Was also machen mit der Weihnachtszeit? Oft besteht familiärer und auch gesellschaftlicher Druck, diese Zeit in der Herkunftsfamilie zu verbringen. Wenn das aber herausfordernd, belastend oder gar ein Risiko für die psychische oder physische Gesundheit ist, will man vielleicht über die Feiertage nicht zur Familie fahren.

Manche Menschen suchen sich deswegen eine Wahlfamilie: ein unterstützendes Umfeld, das ein gutes Familiengefühl erzeugt. Diese Wahlfamilie kann an Gewicht gewinnen, je schwieriger der Umgang in der Herkunftsfamilie ist. Für queere Menschen sind das oft andere queere Menschen, also die Community - eine queere Wahlfamilie.

Pandemie macht Feiern mit Wahlfamilie unmöglich

In den vergangenen Jahren, in denen die Weihnachtszeit auch von der Pandemie geprägt war, setzte auch die Politik den Fokus auf die Herkunftsfamilie. So waren für die Feiertage die Kontaktbeschränkungen lockerer für Familienmitglieder der Herkunftsfamilie - die Wahlfamilie war hier oft nicht bedacht. Also doch zur Herkunftsfamilie? Weihnachten allein verbringen? Regeln ignorieren?

Wohlige Adventszeit für alle

Die LSBTIQ*-Koordinierungsstelle und das Queere Zentrum Erfurt wollen Abhilfe schaffen und haben gemeinsam mit vielen Organisationen in Thüringen jetzt zum dritten Mal den "Queeren Dezemberkalender" aufgelegt. Ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm, damit queere Menschen sich begegnen, austauschen und einfach Zeit in der Community verbringen können. Dragqueen Sugar Van Shock war zu Gast beim "Queer Chillout" am 9. Dezember in Jena. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Es gibt Filmabende, Vorträge, Lesungen, Workshops, Weihnachtsmarktbesuche und vieles mehr. Natürlich werden auch Plätzchen gebacken und verkostet. 24 Organisationen haben insgesamt fast 50 Veranstaltungen für einen bunten Dezember mit der queeren Wahlfamilie beigesteuert. "Der Dezember sollte für alle Menschen eine angenehme Zeit sein", sagt Theresa Ertel von der LSBTIQ*-Koordinierungsstelle. "Deswegen versuchen wir, mit vielfältigen Veranstaltungsformaten kleine, schillernde, queere Ablenkungen im weihnachtlichen Alltag zu bieten und aufkommende Langeweile oder Vereinzelung aufzubrechen." Mehr als 50 Veranstaltungen enthält der Kalender in diesem Jahr. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Einsamkeit ist Risiko für Depressionen