Momentan läuft der Bundeswehr zufolge die erste Phase. Dabei würden Truppenteile wie Gebirgsjäger in den Norden Norwegens verlegt. In der zweiten Phase von März bis Mai gebe es zwei Übungen in Polen und Litauen. Ein Großteil der Bundeswehrkonvois werde sich über die Autobahnen 14 und 2 bewegen – und damit über das Autobahnkreuz Magdeburg. Aber auch Bundes- und Landstraßen werden betroffen sein. Man werde rechtzeitig über die Truppentransporte informieren, um Staus zu vermeiden. Die dritte Phase des Manövers laufe dann in Süd-Rumänien. Dorthin würden die Truppen ausschließlich mit Flugzeugen gebracht.