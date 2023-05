Anlässlich des zehnjährigen Bestehens präsentiert sich das in Erfurt stationierte Logistikkommando der Bundeswehr am Samstag auf dem Domplatz - und hat dazu auch schweres Geschütz aufgefahren. Mehrere militärische Fahrzeuge werden ausgestellt: unter anderem ein gepanzerter Autodrehkran, Schwerlasttransporter, Spezialfahrzeuge und zwei Panzer. Bei der Aktion sollen verschiedene Aufgaben der Logistik vorgeführt werden, zum Beispiel, wie ein Triebwerksschaden im Gefecht repariert wird.

Das Karrierecenter der Bundeswehr will um Nachwuchs werben. Auch das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr sind auf dem Domplatz. Die US Army hat auch einige Fahrzeuge und Soldaten geschickt. Das soll zeigen: Deutschland ist mit seiner Bundeswehr Teil der Nato.

Panzer auf dem Domplatz: Geteilte Meinungen

Zu der Aktion gibt es geteilte Meinungen. Am Samstagvormittag protestierte das Erfurter Friedensbündnis gegen die Bundeswehrfeier. Panzer gehörten nicht auf den Domplatz, so ein Argument der Demonstranten. Auch bei den Thüringern gibt es zu der Aktion unterschiedliche Ansichten.

Fahrzeuge der Bundeswehr auf dem Erfurter Domplatz. Bildrechte: MDR/Lisa Haase

"Es ist gut, dass gezeigt wird, wer hier ist und uns schützt", meint Sina, 26 aus Gera, als sie auf die Bundeswehr-Präsentation am Dom angesprochen wird. Oft fühle sich das sehr fern an, doch die öffentliche Ausstellung sei eine gute Erinnerung an die Aufgabe des Bundes.

Es ist gut, dass gezeigt wird, wer hier ist und uns schützt. Sina aus Gera

Wolfgang, ein 81-Jähriger aus Apolda, teilt Sinas Meinung und findet die Präsenz auf dem Domplatz wichtig. Doch es gibt nicht nur Befürworter. Zwei Studenten der Universität Erfurt, Lennard und Johannes, empfinden die Aktion als "tendeziell unangenehmen" und "im Hinblick auf den Ukrainekrieg fast taktlos". Sie befürchten, dass der Anblick der Panzer Geflüchteten Angst mache.

Im Hinblick auf den Ukrainekrieg ist das fast taktlos. Lennard und Johannes aus Erfurt

Unschlüssig über die Aktion ist Anette W., die am Freitagmittag mit ihrem Enkel über den Domplatz schlendert. Sie selbst findet es "nicht so schön, wenn die Bundeswehr auf dem friedlichen Domplatz Werbung für ihre Sache macht, gerade in der heutigen Zeit". Doch sie fügt hinzu, dass es "natürlich für ihren kleinen Enkel sehr spannend ist". Dieser kletterte, betreut von einigen Soldaten, höchst interessiert auf den Panzer.

Auch der Verkäufer Malte F. scheint in seiner Meinung zwiegespalten. Er steht an einem der Obststände und betrachtet die spazierenden Menschen auf dem Domplatz. "Das ist gut fürs Geschäft" meint er, aber es sei auch "komisch, so Panzer zu sehen". Ausgestellte Bundeswehrfahrzeuge in Erfurt. Bildrechte: MDR/Lisa Haase

Bundeswehr Kommando in Erfurt organisiert gesamte Logistik