Tierschutz Drei Bußgeldverfahren gegen früheren Bauernverbandschef Klaus Kliem

Im Sommer 2017 verpflichtete sich der Betrieb zur Stilllegung des umstrittenen Stalles. 2018 sei auch das Güllemanagement geändert worden, so ein Zeuge vom Landratsamt. Der strittige Stall sei anders gebaut worden als in der Baugenehmigung festgelegt. Probleme habe es mit der Lüftung und der Gülleabsaugung gegeben. Deswegen sei die Gülle weiter angestiegen, zehn Zentimeter Abstand bis zu den Spalten, auf denen die Schweine stehen, seien vorgeschrieben. Dieser "Güllekeller" sei übergelaufen, wie auf Fotos zu sehen sei.

Die zuständige Richterin will sich noch Fotos im Original anschauen; in den Kopien in der Akte sei die überlaufende Gülle nicht so gut zu erkennen. Außerdem will sie noch einen Geschäftsführer befragen, der Kliem im Frühjahr 2017 abgelöst hat.