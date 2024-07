Das Technologie-Unternehmen Berghof schließt seinen Standort in Mühlhausen bis zum Jahresende. Insgesamt 30 Mitarbeiter seien davon betroffen, teilte das Unternehmen mit. Demnach rentiert sich der Bereich Prüftechnik für Speicher in Mühlhausen nicht mehr.

Berghof will sich in Zukunft auf umsatzstärkere Geschäftsbereiche konzentrieren, insbesondere Steuerungstechnik, Bahn- und Logistiklösungen sowie Testsysteme. Laut Unternehmen arbeiten in der Berghof-Gruppe weltweit 400 Menschen, unter anderem in Singapur, den USA und Spanien.