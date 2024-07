Ein vor anderthalb Wochen im Kreis Nordhausen verunglückter Quadfahrer ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der 45-Jährige war am Unfalltag mit seinem neunjährigen Sohn bei Niedersachswerfen von einem Feldweg abgekommen . Das Quad stürzte einen Hang hinunter und prallte gegen einen Baum.

Schon damals wurde der Mann wegen lebensbedrohlicher Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Montagmorgen hieß es zunächst, dass keine Lebensgefahr mehr bestehe. Wie die Polizei berichtet, verstarb er nun jedoch am Mittwochmorgen.