Wegen Wartungsarbeiten wird der Heidkopftunnel auf der A38 in Nordthüringen in den nächsten Tagen gesperrt. Zunächst wird von Dienstagabend bis Mittwochmorgen die Röhre in Fahrtrichtung Göttingen voll gesperrt, wie die Autobahngesellschaft mitteilte. Von Mittwoch auf Donnerstag soll dann die Gegenfahrtrichtung dicht sein. Gesperrt wird jeweils von 19 Uhr bis 5 Uhr.