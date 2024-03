Seit Montag wird der Tunnel Eichelberg auf der A71 bei Meiningen saniert. Neben den Brandmeldeanlagen sollen laut der Autobahn GmbH auch die Lüftungs- und Beleuchtungssysteme erneuert werden. Bereits seit einer Woche laufen hierfür in dem 1,1 Kilometer langen Tunnel vorbereitende Aufgaben.

Vorgesehen ist, dass die Arbeiten in Richtung Schweinfurt bis Dezember dieses Jahres andauern. 2025 soll dann die Fahrtrichtung Sangerhausen modernisiert werden. Der Verkehr wird in beiden Richtungen jeweils nur durch eine Röhre geleitet. Insgesamt werden rund 36,5 Millionen Euro in die Sanierung des Tunnels investiert.