Nach einem Lkw-Unfall auf der A38 bleibt die Autobahn zwischen Friedland (Niedersachsen) und Arenshausen (Kreis Eichsfeld) in Richtung Leipzig bis Donnerstag gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Fahrbahn durch den entstandenen Brand erheblich beschädigt und muss nun repariert werden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Friedland umgeleitet.

Am Dienstagabend war ein Lkw auf ein Stau-Ende aufgefahren und hatte drei weitere Lkw ineinander geschoben. Zwei Lkw brannten an der Unfallstelle komplett aus. Ein 44 Jahre alter Lkw-Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.